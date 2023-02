Leslie Shaw aclaró rumores que la vinculaban con Tommy Mottola, esposo de Thalía: “Nunca en mi vida lo he visto”

Leslie Shaw estuvo en el ojo de la tormenta en la última semana. Según la prensa mexicana, la cantante peruana tenía una relación con Tommy Mottola y, por ese motivo, habría terminado su relación con Thalía.

La noticia fue difundida por Magaly Medina en nuestro país y la artista llegó al programa para contar su versión.

Leslie Shaw negó conocer a Tommy Mottola

Leslie Shaw se sentó en el set del programa Magaly TV, la firme para aclarar sobre los rumores que la vinculaban con Tommy Mottola.

“Nunca en mi vida lo he visto. Yo he ido a varios eventos de la disquera y he conocido a Emilio Estefan, a Juanes y a montón de gente, pero a él nunca”, aseguró.

Además, indicó que -el día que grabó junto a Thalía el videoclip de la canción “Estoy soltera”- la mexicana llegó con todo su equipo, menos su esposo. "El día del Thalía llegó con su equipo y la gran mayoría eran chicas, pero él nunca fue”.

Por otro lado, contó cómo es la relación amical que sostiene con Thalía después de lanzar dicha canción. “Mi relación con ella fue súper linda. Ella me comentaba en mis fotos y hasta comenzamos a conversar por redes... siempre hubo respeto”.

Leslie Shaw confesó cuál fue la reacción de su pareja

Finalmente, la cantante confesó cómo fue la reacción de su novio al saber de estos rumores: "Ya me voy a casar, él se ríe y me dice: ‘Baby, aprovecha y lanza tus canciones antes’ porque yo lanzo mi álbum el 27 de febrero, el primer álbum como artista independiente después de mucho tiempo”.

Con esto, Leslie Shaw despejó todos los rumores que se la vinculaban al esposo de Thalía, Tommy Mottola. Sin embargo, no fue para lo único que fue la cantante, ya que aprovechó la oportunidad para presentar su nuevo tema llamado “Piscis”, el cual lo cantó durante el programa de Magaly Medina.