Liliana Rodríguez habló de su paso por 'La casa de los famosos 3': "Mi vida no la decide Telemundo"

Liliana Rodríguez habló sobre su experiencia dentro de La casa de los famosos 3.

Según comentó la hija del José Luis 'El Puma' Rodríguez, la producción hizo ingresar gente a la casa solo para armar conflictos.

Por otro lado, reveló quiénes son sus favoritos para quedarse con el premio mayor. ¿Será el que todos piensan?



Liliana no se quedó callada

La venezolana decidió hablar después de su paso por el reality show en una transmisión en vivo vía Instagram. "Mi vida no la decide ni Endemol, ni Telemundo, ni nadie, la decide Dios nada más", dijo la artista.

Por otro lado, comentó la razón por la cual no asiste a las galas. "No he ido, no porque me haya negado, sino porque simplemente no me han llamado. Yo prefiero quedarme tranquila y no preguntar el porqué, porque Dios está en control de todo... Por supuesto, si me invitan, yo voy a ir con gusto a hacer lo mismo que hice en la primera. En la primera estaban buscando un circo romano sangriento y Dios no lo permitió. Pero yo lo respeto y siempre voy a hablar con la verdad", explico Liliana.

Asimismo, la hija del ' El Puma' Rodríguez cree que metieron personas para acabar con la armonía dentro de la casa. Finalmente, expreso que Paty Navidad o Pepe Gámez son sus favoritos.

Los fans no quieren a Rey Grupero

Después de conocerse a los nominados de esta semana, muchos fanáticos han expresado su deseo de eliminar a Rey Grupero. Diferentes usuarios comentaron que no están de acuerdo con la actitud del cantante mexicano dentro del programa y esperan que sea expulsado.

Asimismo, los conflictos por el presupuesto semanal y la comida han creado problemas entre los habitantes de la casa. Las celebridades han tomado la decisión repartir el alimento en porciones iguales para todos, aunque algunos no estaban de acuerdo con la propuesta.