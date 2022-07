¡Llegó su momento! Johnny Deep regresa al mundo de la música junto a Jeff Beck

Después de su controversial juicio contra Amber Heard, el famoso actor de Hollywood, Johnny Deep, retomará su carrera artística y lanzará “18”, su nuevo disco musical en compañía del legendario guitarrista inglés Jeff Beck, ex integrante de “The Yardbirds británicos”.

Este álbum, en el que la estrella de “Piratas del Caribe” canta y toca la guitarra, estará basado en distintos recientes sucesos de su vida privada.

Asimismo, contará con 13 pistas musicales, algunas de ellas covers de otros artistas como “What’s Going On”, de Marvin Gaye, “Isolation,” de John Lennon, “Venus In Furs” de la clásica banda americana The Velvet Underground y dos canciones escritas a puño y letra como “This is a song for miss Hedy Lamarr”, dedicada a la situación complicada que vivió con su exesposa.

A la fecha, Beck está de gira por Europa, con nada más y nada menos, que Depp como invitado especial. Pero eso no es todo, el destacado actor volverá también a la pantalla grande con la película “La Favourite”​, en donde encarnará al rey francés Luis XV.