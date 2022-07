Los 8 mejores cantantes estadounidenses de los años 80

Los años 80 fueron una gran época para la música, pues fue el inicio de una generación de nuevos cantantes y un nuevo estilo de música. Los cantantes estadounidenses llegaron a sonar en todas partes del mundo y siguen sonando hasta el día de hoy que se han vuelto clásicos para los amantes de la música.

Entiendas o no el idioma, seguro que habrás escuchado alguna vez en la radio algunos de los temas que fueron hit en los años 80. En esta descubre quiénes son los artistas americanos y las canciones que marcaron toda una década.

Whitney Houston

Whitney Houston fue una cantante y productora estadounidense, con una de las voces más increíbles de la época. Tiene una marca en los Guinness por ser la mujer con mayor cantidad de ventas y premios ganados.

Aunque también tuvo trabajos como actriz y modelo, Whitney Houston debutó como cantante con su primer sencillo “I wanna dance with somebody” en 1987. Este tema fue tan bien recibido que fue la primera cantante femenina en debutar en primer lugar en las radios del país. Con sus siguientes seis sencillos, rompió el récord de los Beatles de sencillo en el primer lugar de forma consecutiva. Otras de sus recordadas canciones fueron “I Have Nothing” y “I Will Always Love You", ambos temas para la banda sonora de la película de Bodyguard, dónde fue protagonista, siendo el segundo tema su sencillo más vendido.

Lionel Richie

Lionel Richie es uno de los cantantes más destacados por su amplia carrera, pues empezó siendo miembro de la icónica banda de soul “The Commodores”. A inicios de los 80 lanzó su propio álbum debut “Lionel Richie” y fue un total éxito colocando a su sencillo “Truly” en todas las programaciones.

En la actualidad, tiene 9 canciones en la lista Billboard de las mejores canciones de todos los tiempos. Entre sus éxitos más populares están “Hello” y “Say you, Say me”, siendo esta última ganadora del Óscar a mejor canción original en la película White Nighs.

Madonna

Una de las cantantes más disruptivas de la época de los 80. Madonna es una cantante y compositora, la conocida “Reina del Pop” por su gran influencia en el género dance y pop. Su primer álbum debutó en 1983, el cual tiene clásicos como “Like A Virgin”, “Material Girl” y “4 minutes”. Iniciada su carrera, fue invitada a los MTV Awards de 1984, dónde se presentó con Like A virgin saliendo de un pastel de bodas gigantes.

Su amplia expresividad y libertad para hablar sobre el tema de la sexualidad en sus temas, la terminó convirtiendo en un ícono en los años 80. Su álbum “True Blue”, fue lanzado en 1986 y se convirtió en el álbum de cantante femenina más vendido de la década.

Michael Jackson

Michael Jackson empezó su carrera musical desde muy chico, bajo la mentoría de su padre y acompañando a sus hermanos, formó la banda The Jackson 5. Su impresionante voz lo hizo destacar entre todos sus hermanos y en los años 70 empezó su carrera como solista.

Su primer gran éxito en solitario fue su álbum “Thriller”, el cual es el álbum más vendido de todos los tiempos. Con el impacto que tuvo el video de Thriller, Jackson fue uno de los pioneros en usar el formato del videoclip como medio promocional y lo que llevaría esto a ser una industria millonaria.

Cyndi Lauper

Recordada por su estilo punk y su melena de colores, el primer éxito de Cyndi Lauper llegó en 1983 con su álbum “She’s so inusual”. Su canción “Girls just want to have fun” fue todo un éxito por su pegajoso ritmo y el video fue muy popular en todas partes, siendo nominada para mejor grabación en los premios Grammy.

La canción se convirtió en un himno feminista en diferentes partes del mundo. Aunque fue polémico en su momento, Lauper confesó que el padre que aparece en su video representaba a su padrastro, quien la acosaba y maltrataba. Situación que la llevó a dejar su casa desde muy joven.

Bruce Springteen

Bruce Springteen es uno de los mejores cantantes dentro del género del rock. Tuvo una gran carrera en la década de los 80, uno de sus himnos más recordados es el tema “Born in the USA”, por su temática nacionalista. Lo cual fue una estrategia promocional que logró llevarlo a alcanzar su objetivo de ventas y posicionamiento.

El compositor estadounidense llegó a superar los 120 millones de ventas de álbumes en todo el mundo. Otros de sus temas más recordados son “Born to Run”, “Dancing In The Dark" y “I'm on Fire”.

Prince

Prince fue un cantante, compositor y bailarín estadounidense, y uno de los artistas más recordados de los años 80. Su brillante personalidad, voz y destreza con la guitarra, hizo de Prince un ícono de la era dorada de la música de los 80. No solo por la música, sino también por sus llamativas vestimentas.

Prince experimentó con varios géneros musicales, desde jazz, R&B, hasta rock y funk. Su éxito fue tanto que logró vender más de 150 millones de discos en todo el mundo. Entre sus temas más escuchados del cantante están: “Batdance”, “Purple Rain”, “Kiss” y “Let's Go Crazy”.

Billy Joel

Billy Joel tuvo su verdadera consagración en la música durante los años 80. En 1983, lanzó su álbum “A innocent Man” que fue un tributo a la música que Billy Joel escuchaba durante su niñez. Con su canción “Uptown Girl”, Joel rinde homenaje a Frankie Valli y The Four Seasons.

Esta canción fue todo un reto para Billy Joel, además de ser un homenaje al estilo doo-wop, requirió que Billy hiciera 23 tracks vocales durante varias semanas que posteriormente fueron juntados en producción.