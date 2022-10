Lucecita Ceballos confesó que su esposo le pidió evitar escenas de besos: "Éramos inmaduros"

Lucecita Ceballos se encuentra emocionada por su papel de ‘Dalila’ en Al fondo hay sitio y todo apunta a que será la próxima pareja de ‘Joel’, personaje interpretado por Erick Elera.

La colombiana llegó al set de televisión junto a su compañero de reparto para hablar sobre sus respectivos personajes, pero nunca imaginó que Ricardo Rondón la pusiera en aprietos al exhortarle que diga ante el público la condición que le había puesto su esposo, para actuar.

Lucecita Ceballos: ¿Qué condición le puso su esposo?

La colombiana se encuentra casada con Rony Ríos, con quien lleva una relación desde los 17 años. Desde su llegada al Perú, Lucecita Ceballos incursionó como conductora de televisión y recibió algunas propuestas como actriz, pero esto no le habría gustado a su pareja.

"¿Lucecita ahora te veo muy valiente muy empoderada, por qué no le cuentas al público que la única condición que te puso es que no chapes?", comentó Ricardo Rondón

“Es verdad”, río la actriz. Sin embargo, recalcó que esto había ocurrido hace años y ahora la situación era diferente.

“Hace años me puso esa condición porque no es la primera propuesta que me hacen para actuar en una serie, en una novela, hace muchísimos años me llamaron para ‘Néctar en el Cielo’, es la primera vez que comento esto, pero no pude porque en ese tiempo estábamos un poco inmaduros como pareja y no sabíamos si íbamos a soportar la situación, pero ahora estamos súper maduros y hay confianza. Además, todo lo que pase es en la piel de Dalila”, subrayó.

¿Qué le depara al personaje de Lucecita Ceballos en Al Fondo Hay sitio?

En los últimos capítulos de Al fondo hay sitio, el personaje de ‘Dalila’ ha sido recurrente. La mamá de ‘Kimberly’ ya tuvo su primera salida con ‘Joel’ y parece ser que tendrá un rol mucho más activo en la serie.

“‘Joel’ viene decepcionado del amor y él le dice a Dios dame una señal y aparezco yo. Voy a tratar de llenar ese corazón, me voy a esforzar”, confesó Lucecita Ceballos, en una entrevista pasada.