Madre de Mafer arremete contra Tommy Portugal: “Oficial o extraoficial, tuvimos una relación”

La pelea entre Tommy Portugal y su hija María Fernanda no tiene cuando acabar, pues ahora se sometieron a una prueba de ADN para cerrar el capítulo amargo que vienen viviendo como familia. Sin embargo, la madre de la joven no ocultó su molestia por los constantes desplantes por los que pasa la veinteañera.

Contundentes declaraciones

Mariela Véliz hablo claro y desmintió las declaraciones que hizo el cumbiambero en un programa televisivo local en donde detallaba que él siempre quiso solucionar la legalidad de su paternidad.

Eso no fue todo, pues en los exteriores del laboratorio, tuvieron un careo frente a su hija en donde dejaron al descubierto los dimes y diretes entre ambos.

“Oficial o extraoficial tuvimos una relación y nosotros tuvimos no una noche sino varias veces”, señaló la madre de María Fernanda.

En otro momento, la señora mostró distintos chats en donde aseguraba, con fecha incluida, que le había dicho al cantante en varias oportunidades sobre este tema, pero que nunca obtuvo respuesta alguna.

“Con esto también de alguna manera Mafer se va a quedar tranquila y creo que su familia de él, que tanto le interesa saber si Mafer es su hija o no, se van a quedar más tranquilos. Creo que este es el primer gran paso”, indicó Véliz.

La versión de Tommy Portugal

El artista peruano aseguró que nunca ha dudado de su paternidad, pero que, por temas de papeles y tiempo, no pudo hacer el mencionado trámite.

“Su mamá, además de que no me dijo nada hasta después de 12 años, la hizo firmar por otra persona. Por este tema es que se complicó todo y ella quedó en que iba a hablar con esa persona para poder regularizar los papeles. No es que yo me he hecho el loco un montón de años” refutó.

Esta disputa empezó luego que la jovencita se presentara en el programa de Magaly TV La firme y dijera que no recibía cariño de parte de su “padre”, además recalcó que no la quería firmar.