Magaly Medina critica a Giuliana Rengifo: “Es la mujer más negada del país”

La periodista Magaly Medina habló fuerte y claro sobre la cantante Giuliana Rengifo aseverando que tiene mala racha en el amor, pues todas sus parejas nunca la han oficializado.

“Esta pobre chica tiene historial de negada, creo que es la mujer más negada de este país”, afirmó Medina.

De igual manera, la líder de opinión le recordó la vez que fue ampayada con el ex alcalde Salvador Heresi, quién no la reconoció.

“Heresi decía que habían hecho una buena amistad, pero en esos momentos no estaba para una relación sentimental y a los dos meses se casó jajajaja, ósea esta mujer debe de estar acostumbrada a que la nieguen, que feo se debe de sentir”, comentó.

Por último, la conductora de televisión del programa “Magaly Tv, La Firme” afirmó que no sabe como se debe de sentir la artista, y es que jamás un hombre la ha escondido.

“Que casi la mayoría de los hombres te nieguen, te desconozcan, no se debe de sentir muy bonito, creo que eso debe de ser bastante frustrante, no se que es lo que se siente, a mi ningún hombre me ha negado, ningún hombre me ha escondido”, acotó.