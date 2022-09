Magaly Medina cuadra a Yahaira Plasencia por carta notarial: "El daño se lo hizo ella por meterse en una maletera"

No se quedó callada. Magaly Medina tuvo fuertes palabras contra Yahaira Plasencia luego de que esta le enviara una carta notarial a Pancho Rodríguez para que se rectifique de sus declaraciones en el programa Dilo fuerte de Lady Guillén.

De acuerdo con lo dicho por la popular Urraca, la salsera tuvo que esperar que el chileno pise nuestro país para enviarle un documento, lo cual le parece inaceptable. "A esperado que Migraciones deje que Pancho Rodríguez regrese al país para enviarle una carta notarial, ¡qué graciosa! Se cree intocable”, opinó Magaly Medina. “Ya no estás con Jefferson Farfán y el respaldo de todos sus abogados”, complemento, visiblemente afectada.

Pero eso no quedó ahí. La conductora de Magaly TV, la firme, dijo que Yahaira Plasencia era la culpable del no ingreso de Pancho Rodríguez a nuestro país y que no tiene la moralidad suficiente para enviarle una carta notarial.

"Ella le ha pedido que se rectifique porque le ha causado un daño moral... ¿Cuál es el daño moral? El daño moral se lo hizo ella cuando se encerró en una maletera en plena pandemia cuando la Policía descubrió que festejaba su cumpleaños cuando estaba prohibido hacerlo”, indicó la Urraca.

¿Por qué Yahaira Plasencia le envió una carta notarial?

Como se recuerda, hace un tiempo atrás Pancho Rodríguez se presentó en el programa Dilo fuerte de Lady Guillén para hablar sobre el problema que tuvo en el cumpleaños de Yahaira Plasencia.



Sin embargo, las declaraciones no habrían gustado a la cantante, ya que le envió una carta notarial para que se rectifique. "Se me pide que rectifique a nivel nacional porque hace un tiempo atrás estuve en el programa de Lady Guillén que se llama Dilo fuerte, y se me pidió que rectifique. Sin embargo, yo no entiendo mucho de qué me tengo que rectificar. Para mí, esto es algo nuevo, nunca la he mencionado a ella”, comentó en el programa En boca de todos.

Luego de ello, pidió las disculpas respectivas si sus comentarios fueron tomados a mal. "Yo ya estoy rectificándome, lo que se me pide acá (carta notarial) y es un tema que queda acá”, finalizó.