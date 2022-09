Ante las declaraciones de Christian Domínguez en donde criticaba la labor periodística de Magaly Medina por entrevistar a Rafael Fernández, ex pareja de Karla Tarazona, la conductora de televisión no solo se fue con todo, sino además, habló fuerte y claro sobre este tema en su programa “Magaly Tv La Firme”.

“Yo a él, a la nariz más ‘chinvengüenchona’ de la cumbia, realmente no le creo mucho de lo que dice, porque ahora se las da de indignado... Indignadas son todas las mujeres a las que tú has engañado. A mí me lo contaron así”, comentó la líder de opinión.

Pero eso no que ahí, sino que además, criticó que el cumbiambero se crea el inocente y encima, pida respeto para su familia.

“¿Mira quién lo dice? En tu programa juegan todos los días con eso no me vengas a mí a dar lecciones ¡Por favor! Porque a mí sí me has dado éxito cuando le pones los cachos a tus mujeres”, opinó Medina.

Asimismo, la periodista afirmó que ahora como el ex integrante de la joven sensación va a cumplir tres años con su pareja, se pinta de fiel.

“Como ya estás a punto de cumplir los tres años con Pamela Franco, ahí más bien me vas a servir, cuando vuelvas a tu hábito de toda la vida y a tu círculo vicioso del que no has podido salir”, dijo la conductora.

Finalmente recalcó que cada prueba que se emite en su espacio televisivo es verídica, pues cuenta con un equipo de investigación altamente calificado.

“Así que mientras tanto, tú no tienes autoridad para hablar absolutamente de lo que un programa de televisión hace o no hace, porque cada vez que te hemos dicho tus verdades lo hemos hecho con pruebas, con videos, con testimonios nada de oídas”, acotó.