Magaly Medina enfurece contra Rafael Fernández: " Mi programa no es un antro de chismes"

No se quedó callada. Magaly Medina arremetió contra el empresario Rafael Fernández luego que este indicara en el programa Amor y fuego que la conductora lo llamó mentiroso.

Al iniciar su espacio televisivo , la popular Urraca indicó que en ningún momento calificó al Rey de los Huevos de falso y que solo le dijo que había incumplido con lo acordado con Karla Tarazona.

"El dice que yo lo estoy llamando mentiroso. Lo que yo te he dicho es que incumpliste con lo que públicamente me dijiste a mí y que de verdad yo se lo creí, porque el tenía una cara de hombre compasivo, bondadoso, parecía aparentemente generoso”, indicó en un primer momento Magaly Medina.

“Yo creo que cuando uno realmente siente eso que nos dijo en aquella entrevista, de corazón, y quieres hacer algo -sobre todo- por unos niños a los que tú les tuviste cariño, lo haces silenciosamente, no necesitas que eso se publicite (...) porque lo hiciste de corazón y estás en paz contigo mismo”, complementó la periodista.

Sin embargo, los puyazos no quedaron ahí. La Urraca aseguró que su programa no es un antro de fabricación de chismes para que salga a criticar su manera de trabajar.

“Hoy habló y dijo un montón de mentiras. Él no me conoce a mí de nada, él no sabe como me manejo yo, como manejo mi programa de televisión. Esto no es un antro de fabricación de chismes, aquí hay noticias del espectáculo con mi crítica y mi opinión”, finalizó.