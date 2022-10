Magaly Medina le responde a Gisela sin filtro: "Es la alcahueta más grande de la televisión"

Explotó. Magaly Medina aseguró este domingo que Gisela Valcárcel "vive de sus ampays" y que le encanta fomentar la infidelidad.

En declaraciones para Trome, la popular Urraca aseguró que los fines de semana no trabaja, pero se enteró lo que dijo la Señito es su programa El gran show.

“Me he enterado en la mañana que he sido tendencia. No veo su programa. Yo empiezo a trabajar el lunes, sábado y domingo veo mi vida personal, pero he leído los periódicos. Ahí nos veremos, con ella siempre estamos de igual a igual, me encanta”, afirmó en un primer instante.



Luego, complementó: “Ella vive de mis ampays. Yo lo he dicho, ella toma nota de todo lo que yo hago, yo chambeo para ella. Es que es tan hipócrita esa mujer, es la alcahueta más grande de la televisión. Acuérdense lo que le hizo a Karla Tarazona, ella estaba dando de lactar a su bebé y ella fomentaba la infidelidad de domínguez con la chabelita, eso es la peor alcahuetería e hipocritona que ella es”.



¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Magaly Medina?

En el programa de este sábado en El gran show, Valcárcel le envió un duro mensaje a Medina.

"Quizá no sepas todo el daño que has hecho, quizá no sepas, pero es momento que sepas que estás haciendo demasiado daño. Y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú que la va a pagar carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila", indicó la popular Señito.