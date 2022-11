Magaly Medina le sugiere a Jessica Newton cuidar a Deyvis Orosco: “Ponle un detective privado"

Magaly Medina decidió responder las indirectas que Jessica Newton le mandó luego que sacara un ampay en el que se ve a su yerno, Deyvis Orosco, salía de un sauna donde ofrecen masajes tántricos.

La periodista de espectáculos le recomendó estar muy atenta a las actividades que realiza el padre de su nieto y dejar de lado los ataques.

Magaly Medina ‘aconseja’ a Jessica Newton que cuide a Deyvis Orosco

El programa Amor y fuego se comunicó con Jessica Newton para recoger sus impresiones sobre el ampay de Deyvis Orosco. Sin embargo, la exreina de belleza solo atinó a decir que es Magaly quien debería cuidar a su esposo.

“Jessica Newton piensa que la mejor defensa es el ataque. Sin duda alguna, ella no va a mostrar ante el público que está incómoda con las 11 horas que pasó su yerno adorado (...) Ella siempre es tan: ‘Hagan lo que hagan, a mí no me interesa’”, señaló Medina.

Asimismo, aconsejó a la empresaria que vigile de cerca a su yerno. “Jessica, lo mejor que podrías hacer es ponerle un detective privado a tu yerno porque nosotros no vamos a ser sus nanos, ni sus policías, no lo vamos a estar cuidando de qué hace y dónde se va. Nosotros no estamos para eso, a nosotros nos llaman”, agregó.





Magaly Medina: “El día en que mi marido haga algo me voy a enterar”

Debido a que Jessica Newton le dijo que se dedique a seguir a su marido, Magaly Medina le respondió alegando que no necesita hacerlo ya que la vida privada de Alfredo Zambrano está acechada por sus enemigos, quienes no dudarían en divulgarla.

“No tendrá otra defensa que decir. Yo creo que ella no debe estar muy bien (...) Yo tengo tantos enemigos que están pendientes de cada paso que da mi marido, más cuidado no puede estar el hombre es el más vigilado. El día que comience a seguir a un marido mío es porque debo estar bien tarada o bien mal de la cabeza. El día que mi esposo haga algo, todo el mundo sabe que me voy a enterar”, subrayó.