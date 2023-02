Magaly Medina minimizó el trabajo de Andrea Llosa: “Casi nadie vio ese programa”

La polémica entre Magaly Medina y Andrea Llosa, al parecer, continuará por un tiempo más.

Esta vez, la popular Urraca le respondió a la conductora de Andrea luego de que esta la llamara "angurrienta". ¿Qué le dijo?

Magaly Medina criticó lo hecho por Andrea Llosa

En el programa del jueves 16 de febrero, Magaly Medina invitó a su programa a Dalia Durán, quien se mostró muy indignada con Andrea Llosa por recibir en su programa a la familia de John Kelvin.

“El día de ayer, en un programa emitido por esta misma casa televisora, sentó en televisión a personas que están acusadas de violencia psicológica”, indicó en un primer momento Dalia.

Tras esto, Magaly Medina minimizó lo hecho por Andrea Llosa: “Bueno, casi nadie vio ese programa... Lo que yo he cuestionado es la desinformación con la que un programa de este canal se ha tratado este tema, y también critico que no se le haya cuestionado”, afirmó la popular Urraca.

“Tú puedes entrevistar hasta al asesino, todos tenemos libertad, pero la cuestión es que tú no lo sientas y les tomas su palabra, como periodista tienes que cuestionar. Por qué dejes que denigre a la otra persona”, complementó.

Andrea Llosa se defendió de las críticas hechas por Magaly Medina

Anteriormente, Andrea Llosa invitó a su programa a los familiares de John Kelvin. El motivo fue para que ellos también pudieran dar su versión de los hechos. Esta entrevista fue criticada por varios personajes de la televisión, incluyendo a Magaly Medina.

Luego de las críticas, Andrea se pronunció. “Tendrá una bocaza, pero yo callada no me quedo. Te juro, honestamente, que no tengo nada en contra de ella. Nunca he tenido nada, es más me cae bien, pero acá no hay reinado ni nada de eso”.