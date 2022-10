Magaly Medina recuerda bochornoso incidente de Gisela Valcárcel con fotógrafo de su revista

No tuvo piedad. La conductora de televisión, Magaly Medina, le respondió a Gisela Valcárcel luego que esta la criticara durante El gran show.

Durante la emisión de su programa, la popular Urraca mostró un video donde se ve a la popular Señito insultar y minimizar a un reportero de que trabajaba con Magaly Medina.

"Gisela, tú no eres tan santa. Tú has tenido unas épocas donde no quería que nadie te toque, hasta que yo hice mi aparición en televisión. Por eso me detestabas", empezó diciendo Magaly Medina. Luego, recordó el escándalo que ocasionó en una maratón. "Yo recuerdo muy bien un comportamiento típico de Gisela. Yo tenía mi revista donde trabajaban reporteros y fotógrafos. A mi reportero, Carlos Guerrero, lo insultabas solo porque trabaja en mi revista. Lo humilló de una manera realmente cuestionable, baja, que habla de un alma oscura, sobre todo de una mujer soberbia".







"Era un acto público, una carrera en la Costa Verde, donde fueron todos los medios, todos los diarios y ella se ensañó sola con él. Además, uno de mis fotógrafos más tímidos y respetuosas y le decía 'no te has bañado, apestas, de mí comes'. Ese es el verdadero rostro de Gisela Valcárcel. En vez de decirme de las cosas a mí, se agarró con un trabajador mío (..). ¿Esa es una mujer cristiana? Esa es su verdadera cara. Yo jamás a ninguno de sus reportero, como Carlos Cacho, que me atacaba todos los días, jamás le respondí", complementó.

Gisela Valcárcel es una mentirosa

Por otro lado, Magaly Medina indicó que Gisela Valcárcel era una mentirosa y que su deseo de superación de hace decir barbaridades. "Gisela siempre me ha parecido una disforzada, una mentirosa y una hipócrita. Y se lo he dicho a lo largo de los tiempos. Pero nunca pensé que fuera una mujer mentirosa a morir, como lo ha demostrado en su último programa. Su desesperación le ha hecho hablar un montón de barbaridades que no le voy a permitir que diga", indicó en un primer momento.

"No te victimices, porque eso no va contigo. Tú no eres una víctima. Tú toda la vida has atacado. Ella mandaba, ella no se ensuciaba las manos. A lo largo de su carrera siempre ha tenido monos con metralleta para atacarme. Anteriormente era Cacho, que tenía programa de televisión que basura que se dedicaba de atacarme todos los días. Ahora es la Retoquitos. Ella se lava las manos", finalizó.