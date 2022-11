Magaly Medina revela que le pagaron 50 mil soles a Tilsa Lozano por entrevista cuando estaba en Latina

Luego que Carlos Cacho asegurara que entrenó a Tilsa Lozano para su entrevista con Magaly Medina, la Urraca salió a aclarar que, debido a un acuerdo entre la modelo y su productor, no pudo preguntarle sobre su romance con Juan Manuel Vargas.

Lee también: Carlos Cacho revela que entrenó a Tilsa para polémica entrevista con Magaly: "Le dije lo que le iba a preguntar"

Las condiciones que puso Tilsa Lozano para la entrevista

La conductora de Magaly TV La Firme recordó que Tilsa Lozano no salió victoriosa de esa entrevista, pues ella se encontraba con las manos atadas por un acuerdo que firmó Ney Guerrero.

En su momento, Magaly Medina salió al frente con documentos para demostrar que la ex vengadora había puesto condiciones para ser entrevistada, entre ellas no hablar de su romance clandestino con el Loco Vargas.

De acuerdo con la periodista, no se enteró del acuerdo hasta que fue demasiado tarde y se vio obligada a hacer el programa para cumplir con sus auspiciadores. Además, reveló que Latina le había pagado 50 mil soles a Tilsa para dar la entrevista.

“Yo decía si le hemos pagado, ¿por qué Tilsa Lozano no va a responder? Se le pagó súper bien. Yo hasta ahora tengo todos los documentos y lo que se le pagó. Lo voy a decir, ¿saben cuánto le pagó Latina para que Tilsa vaya a mi programa? 50 mil soles y encima no entiendo cómo mi productor y la gerente de producciones de Latina pudieron aceptar que la chica se sentara y que no conteste las reales preguntas que quería hacerle”, contó Medina.

Carlos Cacho asegura que ‘entrenó’ a Tilsa Lozano

Carlos Cacho estuvo como invitado en D’Mañana para hablar sobre el matrimonio de Tilsa Lozano y Jackson Mora. Durante la conversación, el maquillador contó que fue el ‘coach’ de la exvengadora para que saliera victoriosa de la entrevista con Magaly Medina.

Lee también: Magaly Medina arremete contra John Kelvin: “Deberías estar en prisión”

“Estuvo muy bien entrenada, yo nunca lo había dicho, lo estoy diciendo recién”, comentó Cacho.

“Bueno nos juntamos cuatro días antes, primero para ver el look con el que iba a ir a la entrevista, sino también la ‘couche’, estuvimos en su casa y le dije lo que más o menos le iba a preguntar”, agregó.