Magaly Medina se conmueve EN VIVO al recordar a su padre recientemente fallecido

Regresó. Este lunes 27 de marzo, Magaly Medina regresó a la conducción de su programa en ATV tras ausentarse algunos días por el sensible fallecimiento de su padre, Luis Medina. La popular Urraca se tomó los primeros minutos de Magaly TV, la firme, para agradecer las muestras de apoyo y solidaridad que le brindaron sus amigos, familiares y seguidores.

"Quiero agradecer el entender de mi público tras ausentarme estos días, debido al fallecimiento de mi papá. Creo que las personas sabían, a través de los medios y las redes sociales, que mi papá no estaba muy bien a sus 93 años. Su cuerpo le pedía descanso y estas dos últimas semanas fueron agotadoras y estresantes”, indicó Magaly Medina en un primer momento.

"Quiero agradecer también a aquellas personas con las que tengo diferencias grandes, pequeñas o enormes con las que ya no tengo amistad o con las que ya no me relaciono que hiceron un alto y expresaron las condolencias a mí y a mi familia. Por ejemplo, Juliana Oxenford, Andrea Llosa, Rodrigo González y Jessica Newton con quienes, todos sabe, hemos mantenido diferencias y el camino nos ha separado. Sin embargo, ahora, agradezco a cada uno de ellos sus palabras y sus abrazos", complementó.

Magaly Medina sobre las condolencias de Jessica Newton: “Su gesto fue solidario”

En una entrevista con Trome, Magaly Medina fue consultada sobre la presencia de Jessica Newton en el velorio. La conductora confesó que la presidenta del Miss Perú la llamó para darle las condolencias respectivas y que luego se acercaron al velatorio.

“Ella y su esposo me llamaron el jueves por la mañana para darme las condolencias. Y Fernando llamó a Alfredo el jueves por la noche diciéndole que irían al velatorio el viernes. Me sorprendió, sí, aunque le agradezco el gesto”, explicó la Urraca.

Sin embargo, la conductora de televisión indicó que la presencia de Newton no quiere decir que volverán a retomar su amistad. “Su gesto fue solidario, pero eso no significa que volvamos a ser amigas”, aclaró.