Magaly Medina se defiende tras ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo: “La que destruye un hogar no soy yo”

En la reciente edición de su programa, Magaly Medina defendió su trabajo tras emitir el ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo. La periodista de espectáculos aseguró que ella no era la responsable de la separación, sino el propio futbolista por no respetar a su esposa Rosa Fuentes.

Magaly Medina se defiende tras publicar ampay

Durante los primeros minutos de su programa, Magaly Medina respondió a los usuarios que la culpan de destruir el matrimonio de Caballito Hurtado y su esposa embarazada.

“Hay algunos machistas por ahí que dicen que ‘cómo es posible que yo destruya hogares’, todavía con esa mentalidad arcaica. La que destruye un hogar no soy yo, sino aquel sinvergüenza que no supo respetar a la persona que prometió amarla y honrarla. Primero debió pensar con su cerebro antes de que con otra parte de su cuerpo”, sostuvo.

“Acá las personas son adultas y no me estoy disculpando por el trabajo que hago, hace muchos años lo asumí y lo tengo claro, que esto es parte de mi trabajo. Estoy segura de que algunas mujeres me lo agradecerían y algunos hombres también”, acotó.

Esposa de Paolo Hurtado se pronuncia tras ampay

Rosa Fuentes, esposa y madre de los hijos de Paolo Hurtado, anunció su separación definitiva a través de sus redes sociales. Además, pidió respeto para sus dos hijos y su estado de gestación.

“Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, la firme. He decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo. Por favor pido respeto por mis 2 menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que estos se disuelva de manera legal y sobre todo en privado. Gracias”, se puede leer en el comunicado.