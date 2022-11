Magaly Medina sobre coqueteos entre Gisela y Facundo: "Se ve patético"

No sé guardó nada. Magaly Medina arremetió contra Gisela Valcárcel sobre los coqueteos que tiene con Facundo González en El gran show.

En un principio, indicó que se veía patético que hiciera eso, pues Facundo es menor que Ethel.

“Facundo es menor que Ethel. Se ve patético, miren ese coqueteo barato. Me ha recordado a la Gisela de años atrás, que hacía eso con frecuencia”, expresó la popular Urraca.

Lee también: Magaly Medina revela que María Pía Copello tendrá programa al mediodía

Pero eso no es todo. Dijo también que a ambos le desagrada la escena y que es muy notorio en cámaras.

"Me escondo de la vergüenza ajena que me da. Una mujer de casi 60 años, ahora se comporta como una de 12 años, sigue con los disfuerzos de hace 20 años”, culminó Magaly Medina.

Magaly Medina reconoce que Peluchín es una estrella de la TV

Durante las celebraciones por sus 25 años en la televisión peruana, la conductora le dedicó algunas palabras a Rodrigo González. Ella aseguró que el popular Peluchín es una estrella de la TV y que nunca lo vetó de ningún lado.



“Lo recibimos como estrella. Es cierto porque lo es, en otro programa, en otro canal, pero lo es. Hay público para todo el mundo”, indicó en un primer momento la conductora de Magaly TV, la firme.

"En este canal yo no le cierro las puertas a nadie, porque no es mi canal, este canal tiene dueños, hay ejecutivos que deciden las pautas. Yo puedo tener un momento de engreimiento y decir ‘fulano no quiero que entre’, pero si acá el dueño del canal decide traer a perico de los palotes, está en todo su derecho de hacerlo”, finalizó la Urraca.