Magaly Medina: "Tengo déficit de atención desde niña"

Magaly Medina es una de las periodistas de espectáculos más importantes y multifacéticas de la televisión peruana, pues logró posicionarse en el medio artístico por sus indiscutibles “Ampays” a infinidades de personalidades a través de los años, convirtiéndose así, en una de las lideres de opinión más exitosas de nuestro país.

En esta oportunidad, no ha sido noticia por comentar algún tema polémico sino, por dar a conocer un detalle en especial de su vida, aquel que se vio obligada a confesar a raíz de un problema que se desarrolló en plena transmisión en vivo de su programa mientras hablaba de Michelle Soifer y Yahaira Plasencia quienes participan en el show “La Gran Estrella” de Gisela Valcárcel.

“Yo tengo déficit de atención desde chiquita, los ruidos internos me distraen”, afirmó Medina.

Cabe resaltar, que la conductora de “Magaly Tv La Firme” es muy exigente con su equipo de trabajo, ya que siempre se ha caracterizado por mostrar un contenido de calidad. Es por eso, que trabaja con un muy reducido de personas y con el menor ruido posible, para evitar no perder la concentración a consecuencia del TDHA que padece.

“A ver si por favor no me distraigan un poco porque yo tengo ya saben, déficit de atención desde chiquita. Entonces, los ruidos externos… por eso yo trabajo con tan poquitas personas porque me distraen”, acotó la periodista.