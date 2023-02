Magaly Medina tildó de soberbio a Christian Yaipén por actitud con seguidora: "Su justificación es tonta"

Christian Yaipén sigue en el ojo de la tormenta por su polémica actitud con una seguidora. Esta vez, Magaly Medina salió a criticar las acciones del cantante. La periodista mostró las imágenes de lo sucedido en su programa y no dudó en despotricar en contra del vocalista de Grupo 5.

Magaly Medina criticó lo hecho por Christian Yaipén

Magaly se mostró indignada por el accionar de Christian Yaipén con una seguidora. Y es que, el cantante cerró la cortina de su ventana cuando recibió el llamado de una seguidora que se encontraba fuera del bus del grupo.

“¿Qué le pasa a este chico? El hecho que pertenezca al Grupo 5 y siga ganando gran popularidad en el corazón del público, tampoco le da derecho de ser tan soberbio”, expresó la conductora de televisión.

Asimismo, la periodista destacó que los artistas se deben a su público. “Hay que acordarse que uno no es nadie sin su público”, destacó la Urraca.

Magaly Medina también mostró la justificación que dio el cantante del Grupo 5 mediante sus redes sociales. Para la Urraca, esta carece de veracidad.

“Luego quiso arreglar su forma tan despectiva de tratar a unas fans, él se justificó, pero su justificación es tonta y no es verdadera”, agregó la figura de ATV.

¿Cuál fue la justificación de Christian Yaipén por lo ocurrido con una seguidora?

Después de recibir críticas en las redes sociales, el cantante del Grupo 5 salió al frente para aclarar lo sucedido. Christian publicó un video en su cuenta de TikTok para explicar la situación. Sobre ello, aclaró que siempre tiene buena actitud con sus seguidores y que no vio a la fan, pues la luna del ómnibus no permite la visualización de adentro hacia afuera.

“La gente que me conoce, que ha ido a un concierto, que me ha visto en la calle, ya sabe cómo soy. Yo me tomo todo el tiempo y está claro que yo me debo a ustedes”, señaló Christian.