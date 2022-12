Magaly Medina y su dura crítica a Pedro Castillo: "Votamos por un hombre ignorante"

Este miércoles, Magaly TV, la firme, no salió en vivo por la cobertura mediática que tuvo el golpe de Estado que realizó Pedro Castillo. Pero, este jueves, Magaly Medina reapareció y le lanzó algunos dardos al expresidente.

En un primero momento, aseguró que nunca hubiera votado por un comunista porque no quiere que el país sea una Venezuela o un Cuba.

"Este es un momento diferente para el país. No sé cuántos nos dure esta alegría que tenemos de haber sacado a un presidente que llegó al poder por el voto que le dieron las masas. No el mío. Jamás votaría por alguien de la izquierda. No votaría jamás por un comunista. No quiero. Nunca he querido que mi país se convierta en una Venezuela o en una Cuba", indicó la Urraca.

Lee también: Magaly Medina saldrá este jueves EN VIVO: “Daré mi opinión sobre lo que acaba de pasar en el país”

Luego, afirmó que las personas están acostumbradas a votar "dando la contra" y por eso salió elegido alguien ignorante.

"Pero nosotros, en este país, estamos acostumbrados siempre a votar contra el sistema. Votamos siempre por nuestros ánimos revanchistas. No debemos de votar siempre por nuestros animos revanchistas. Debemos votar siempre averiguando los antecedentes de cada siempre. Lamentablemente elegimos mal, y digo elegimos mal porque somos pocos, a veces la minoría, por otra facción que no gana. Ahí estamos pagando las consecuencias de aquel voto que le dio el triunfo a Castillo, un hombre que no sabe nada de política, bastante ignorante, que ni siquiera podía construir palabras", complemento Magaly Medina.

Por último, dijo que ahora los peruanos están más tranquilos de no tener a un presidente que le "tiemblan las manos" cuando toma una decisión tan importante.

"Por fin, ahora, los peruanos, vamos a respirar, no sabemos cuánto tiempo. Cuánto tiempo se armara un nuevo gabinete, se darán los ministerios. No sabemos, pero por ahora estamos respirando tranquilos. Ya nos repusimos de ese fallido golpe de Estado que dió Castillo mientras leía y le temblaban las manos. Qué líder de una nación cuando está tomando una decisión tan trascendental para un país está temblando como pollito mojado", finalizó la periodista.