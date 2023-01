Maía se molestó con participante de 'La descarga': “Tu ego es más grande que tu voz”

La descarga volvió a las pantallas con polémica. El programa mostró un momento muy incómodo que protagonizaron los jueces con un participante que cantó con Gusi.

Participante no dejó cantar a su mentor

Durante la más reciente edición, los mentores tenían que cantar con sus participantes para demostrar su talento. El momento incómodo se dio cuando a Gusi le tocó salir al frente con el participante Franko para interpretar Mariposa traicionera de Maná.

Lee también: ‘La descarga’ : Conoce los 10 integrantes de cada equipo

La interpretación iba bien, pero el problema surgió cuando el participante le quitó unos versos a su mentor y los cantó él. A pesar del error, siguieron interpretando el tema porque era un programa en vivo.

Tras finalizar la presentación, la cara de fastidio de los demás mentores era notoria. La más molesta con el participante fue Maía, quien indicó lo siguiente: “Gusi, eres un caballero. Te admiro y te respeto, eres un gran profesional, pero creo que en este momento debes pasar a estar con nosotros y dejar a Franko solo por lo que acaba de pasar".

Maía expresó que hubo falta de profesionalismo

Asimismo, la mentora indicó que no le parece justo la forma en cómo le quitó la parte a su mentor: “Es una falta de profesionalismo. Franko, Gusi estuvo ahí para ti y tú lo tiraste todo. Eres un hombre con un gran talento, con una voz increíble, pero ¿y el ser humano dónde está? Yo estoy aterrada y furiosa porque no me parece justo”, agregó.

Lee también: 'La descarga': Nacieron los primeros romances en el programa

Cabe recordar que todos los participantes estaban luchando por llevarse 10 millones de pesos, por esta razón, Maía expresó que no le parecía justo que él se llevara premio.

"Si llegan a ganar los 10 millones de pesos, te recuerdo que Gusi es quien decide qué se hará con ese dinero. Perdóname, Gusi, lo siento, pero me da ira que te dejen allí tirado. Yo nunca he cantado con Gusi y muero por hacerlo y tú estás perdiendo esa oportunidad”, finalizó.