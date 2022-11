Mamá de Mora defendió a su hija tras su salida de 'Gran hermano': "Hubo mucho odio y violencia hacia su apariencia"

Luego de varias semanas de estreno, Gran hermano tuvo su tercer eliminado. Se trata de Mora, quien se tuvo que despedir de sus compañeros debido a que la votación del público no la favoreció.

Mamá de Mora salió a defenderla de las críticas

Mora habló para las cámaras del programa y expresó sus sensaciones por esta decisión. Sin embargo, no fue la única que se refirió a su eliminación, también lo hizo su mamá, quien salió al frente a defender a su hija por las críticas hacia a ella y cómo ha sido su participación en el reality.

Lee también: 'Gran hermano 2022': Mora es la tercera eliminada del programa

Y es que recordemos que la integrante fue cuestionada por la audiencia en redes sociales debido a la apariencia que lucía: “A los días que empezó, vi que había mucho odio y mucha violencia hacia ella, y particularmente hacia su apariencia”.

Su mamá explicó la estrategia que usó su hija de hablar con todos en la casa: “Esa estrategia es lo que yo le enseñé en la vida para que conocieran a todas las personas más allá de la opinión de terceros. La están castigando por algo que debería ser una actitud de vida de todos, ella quiso conocer a todos en primera persona”.

Mamá de Mora aseguró que dejó las redes sociales

Además, la madre de Mora confesó que tuvo que dejar de usar las redes sociales para que estas no le afectaran emocionalmente. “Para resguardarme en mi buena vibra, dejé de leer noticias, comentarios y solo vi alguna que otra gala”, señaló.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’: Romina salvó a un nominado y las redes sociales explotaron

A pesar de que tenía todas sus redes sociales en privado, la gente seguía mandándole mensajes de críticas a su hija. “Mi Instagram no es público y la gente me escribía y me decía ‘ese hombrecito’ o ‘que se defina’”. Para finalizar la señora fue muy clara: “Ella no se corresponde con ninguno de los calificativos que escuché”, finalizó.

‘Gran hermano’: Mamá de Mora defendió a su hija por las críticas que recibió.

instagram