Manuel Gold reveló que nunca ha visto la película ‘Rápidos y furiosos 6’

Manuel Gold es uno de los actores peruanos más talentosos y queridos por el público. Sus papeles en el cine y la televisión son muy recordados. Sin embargo, la mayoría lo relaciona con la serie web Los cinéfilos y por un video que se hizo viral en las redes sociales.

Manuel Gold revela no haber visto ‘Rápidos y furiosos 6’

Manuel Gold se hizo viral en las redes sociales hace algunos años gracias a un fragmento de la serie Los Cinéfilos. En él, el actor le reclama a un vendedor de DVD piratas sobre la calidad de la película Rápidos y furiosos 6.

En el video, se puede ver a su personaje exaltado por la escena en la que Vin Diesel sale disparado de un auto y en el aire agarra a una chica para salvrle la vida. “Tuve fe”, la frase con la que cierra su escena, se convertiría en un meme tiempo después.

Según comentó en una entrevista con SomosNDG, nunca vio la película y solo había tomado los comentarios de uno de sus amigos para escribir el guion. Esto sorprendió a muchos internautas que dijeron sentirse “engañados”.

“Yo hasta ahora no he visto la película ‘Rápidos y furiosos 6’, he visto solo la uno. Lo que pasó fue que un amigo mío había visto la película y me había contado esa escena de la misma manera”, explicó el actor.

Manuel Gold cuenta la vez que vomitó en el escenario

Manuel Gold comentó que el teatro es una de sus más grandes pasiones, pero tuvo que parar por la cantidad de trabajo que tenía y cómo afectaba su salud.

De acuerdo con el actor, durante la obra Un hombre con dos jefes -en 2014- que tuvo un imprevisto en el escenario.

“No estaba mal del estómago. Creo que estaba trabajando mucho. Estaba haciendo la comedia, estaba grabando Polizontes y también una serie de televisión”, expresó el actor.

El ex polizonte tenía que hacer una escena junto a César Ritter y tenía que fingir tener arcadas. Esto provocó que vomitara realmente en el escenario, pero nunca se detuvieron y la escena continuó. “Ese día dije que tenía que parar un poco la mano con la cantidad de trabajo que estaba teniendo”, señaló Gold.