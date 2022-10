Manuel Turizo en 'El hormiguero': "Con mi primer sueldo me compré un carro deportivo y lo choqué a los 8 meses"

Manuel Turizo llegó al set de grabación de El hormiguero para contar un poco más sobre su vida. El cantante colombiano se animó a revelar en qué gastó su primer sueldo, dejando a Pablo Motos y a todos los asistentes al plató con la boca abierta.

"Con el primer dinero que gané le compré una casa a mi madre y con lo que me quedó, me compré un coche. Fue la típica mala decisión de jovencito, porque me compré un deportivo y lo estrellé como a los ocho meses", confesó el intérprete de 'La bachata'.

Asimismo, señaló que el accidente se llevó a cabo en Medellín, en donde las carreteras tienen bastante curvas. "Me salí en una curva. El coche era muy pesado y en las carreteras de Medellín, que es donde estaba entonces, hay demasiadas curvas. En una curva iba bastante rápido y se me fue el coche".

El lanzamiento de su nuevo disco

Por otro lado, el artista anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, el cual tuvo que ser cambiada por motivos de tiempo. "Lo sacaré en enero. Lo quería sacar en noviembre, pero los tiempos no me dieron. El disco se va a llamar 2000, que es el año en que yo nací".

No obstante, reveló que algunas canciones de su nueva producción están listas desde hace más de un año, pero prefiere no escucharlas y recién hacerlo cuando salgan a la luz en unos meses. "Tú haces música y se queda guardada como seis u ocho meses. Voy a sacar mi álbum en enero y hay canciones que las tengo guardadas desde hace un año o un año y medio.

Al finalizar, agregó que ha decidido utilizar una nueva técnica para poder disfrutar de sus discos. "Empecé a optar por que, después de que la canción estuviera lista, no volverla a escuchar, para que cuando salga, la pueda disfrutar. Si no, te aburres mucho".