Maratón de BTS: Horarios y en donde ver online

Todo ya está listo para que los chicos del famoso grupo de K-Pop BTS se reúnan en el concierto denominado "Yet To Come" en la ciudad de Busan el día 15 de octubre de este año. El megaevento, que tuvo que cambiar de sede por precaución, será un show gratuito para poder promocionar la postulación de dicha ciudad coreana como posible sede para la EXPO Mundial 2030.

Gracias a la compañía HYBE, no solo contarán con la capacidad para recibir a más de 100.000 personas en el show, sino que habrá otras opciones para que ningún miembro de la ARMY se quede fuera del espectáculo musical. Con ello, se confirmó la transmisión online de "Yet To Come en Busan" no tendrá ningún costo y podrá ser vista desde cualquier parte del mundo.

Debido a la gran cantidad de fanáticos se van a conectar, la compañía ha preparado una serie de actividades para ir calentando motores hasta que llegue el gran día.

Conciertos y películas de BTS

Estarán disponible desde el aplicativo Weverse Live y se harán las siguientes actividades:

24 de Setiembre 2022:

"Lo mejor de Run BTS": Tendrá una duración de 120 minutos y repasará los mejores momentos del programa de variedades de Bangtan.

Los horarios para Ecuador, México, Colombia y Perú: 4 a.m del 24 de septiembre.

1 de Octubre 2022:

"Aventuras con BTS": Esta transmisión dura 120 minutos de las escenas de los programas de viajes "In the soop" y "Bon voyage".

Los horarios para Ecuador, México, Colombia y Perú: 4 a.m del 1 de octubre.

8 de Octubre 2022:

"BTS Legendary Performances": Será un recopilado de presentaciones nunca antes vistas del grupo en escenarios increíbles con una iluminación de color púrpura, fue la descripción de Weverse sobre el tercer fin de semana del live stream.

Los horarios para Ecuador, México, Colombia y Perú: 4 a.m del 8 de octubre.

15 de Octubre 2022:

Habrá una maratón de películas y conciertos de BTS como "Brig The Soul The Movie" y "Break The Silence", mientras se espera que inicie el concierto en Busan.

Los horarios para Ecuador, México, Colombia y Perú: 9:10 p.m del 14 de octubre.

Gracias al aplicativo Weverse, los fans podrán ingresar a la transmisión en directo desde Busan durante el concierto del día 15 de Octubre.