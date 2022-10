María Antonieta de las Nieves sobre la Chilindrina Huachana: "Sí, qué cosa más fea"

Se le viene "El 8" a la Chilindrina Huachana. María Antonieta de las Nieves, actriz que personificada a la Chilindrina, se pronunció por primera vez sobre las imitaciones que han surgido en Perú.

En declaraciones a los medios mexicanos, la actriz se mostró mortificada por este hecho. "Imagínate que una ‘Chilindrina’ se está presentando con cerveza en mano”, inició María Antonieta. “Y además es un chico que no es chica. Es un chico que se cree la ‘Chilindrina’. No, no, está fatal”, agregó la actriz cómica.

Pero las cosas no quedaron ahí. Luego, se pronunció sobre otras imitaciones que han surgido en Perú. "Después hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas y una negra. No tengo nada en contra de los negros. De lo que estoy en contra es que me estén imitando como la ‘Chilindrina’ con la portada de mis fotografías y mi logotipo", sentenció María Antonieta de las Nieves.

¿Chilindrina Huachana será denunciada?

Al ser consultada sobre si demandará a la Chilindrina Huachana, aseguró que está en conversaciones con sus abogados, pero no cree posible ello porque tiene que viajar a Perú y es un tema costoso.

“Precisamente, ayer volví a registrar todos mis personajes, que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo y tener 50 años de tener una imagen limpia, para que estén haciendo estas cosas", indicó



“Para demandar, uno tiene que dejar todo lo que está haciendo. Cuesta ir mucho de aquí a Perú a entablar una demanda que no sé cuántos meses pueda durar”, finalizó.