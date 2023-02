María Pía Copello responde a las críticas por cortar ‘Rubí’: “¿Qué hacemos? Le contamos el final”

Este lunes se llevó a cabo el estreno de Mande quien mande, programa conducido por María Pía Copello y La Carlota.

No obstante, recibieron muchos comentarios negativos por cortar la transmisión de la telenovela Rubí, la cual tenía el horario de 1:00 a 2:00 p. m. Ante esto, la conductora se burló de los mensajes y respondió a sus detractores de manera sarcástica.



María Pía Copello defiende ‘Mande quien mande’

Este martes, se emitió el segundo programa de Mande quien mande. Los conductores, María Pía y La Carlota, aprovecharon los primeros minutos para responder los comentarios del público.

“Pía Copello, por qué cortaron Rubí, me mocharon la novela”, escribió uno de los usuarios.

Ante ello, la conductora respondió. “Pero qué hacemos, escúchenme, está de 1 a 1:30, tienen Rubí todos los días. ¿Saben qué podemos hacer? Le contamos el final. Obviamente no, pero ya la han pasado varias veces, ya sabemos más o menos cómo termina”, indicó.

María Pía Copello habla sobre las críticas a ‘Mande quien mande’

Durante el segundo programa de Mande quien mande, María Pía parchó a Carlota. ¿Qué pasó? En el primer programa, el personaje de Carlos Vílchez fue muy criticado por no dejar hablar a la excompañera de Timoteo.

“Segundo programa en vivo y en directo aquí con Carlota y felices de estar con todos ustedes. Gracias de verdad por nuestro debut, yo me he sentido súper bien, pero desde hoy me dejas hablar un poquito más, así son las cosas hijita”, mencionó la influencer.

Asimismo, la exconductora de Esto es guerra celebró que el programa haya sido muy comentado. “Lo importante es que hablen todos como los medios”, resaltó María Pía, mientras que Vílchez respondió: “Nos han dado con todo. Vamos a checar las portadas de los medios de comunicación”.