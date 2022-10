María Pía le responde a Nino Peñaloza tras criticarla por usar revelador vestido: "¡No te pases!"

¡No se quedó callada! Luego que Nino Peñaloza criticara el sensual vestido que lució en la ceremonia de los Latino Music Awards, María Pía le respondió al diseñador de modas. La conductora de Esto es guerra dijo no estar de acuerdo con sus palabras, pues considera que puede vestir cualquier atuendo si se siente cómoda.

“La verdad que más han sido las críticas buenas que las malas y con eso me quedo yo, y finalmente así es la vida. O sea... cualquier cosa que uno haga habrá gente a que le parezca y gente que no. Cuando uno es una persona pública se expone a eso... a los comentarios, ya sean buenos o malos y es su opinión y la respeto, pero... no estoy de acuerdo”, dijo la presentadora de televisión a América hoy.

Asimismo, María Pía descalificó las declaraciones de Peñaloza, pues considera que la ropa no tiene nada que ver con la edad.

“Yo me pongo las cosas con las que digamos... me siento cómoda y con las que me siento bien. Me parece un comentario, un poquito obsoleto. Decirles a las mujeres en el 2022 que por su edad no te puedes poner algo, ¡no te pases!”, agregó.

¿Qué dijo Nino Peñaloza sobre el vestido de María Pía Copello?

Durante su visita al programa En boca de todos, Nino Peñaloza despotricó en contra de María Pía Copello. El influencer aseguró que el look que usó la exanimadora infantil en los Latino Music Award no iba de acuerdo con “su edad” y lucía poco “elegante”.

“No me parece elegante y no me parece para su edad. Es demasiado atrevido, ella es una señora, por más que sea tiktokera, creo que hubo un exceso en esa abertura, a mi parecer”, dijo Peñaloza.