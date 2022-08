Mario Hart se ha caracterizado por su posición firme contra el actual gobierno de Pedro Castillo. En más de una ocasión, el ex chico reality ha criticado al mandatario por su desempeño en el cargo que obstenta.

El último fin de semana, el piloto de autos no dudó en responder a un usuario que trataba de menguar la situación actual del gobierno. Esto ocurrió cuando el abogado Tito Wanka señaló que la gasolina estaba bajando.

Pelea en Twitter

La pelea en Twitter inició cuando Tito Wanka escribió: “Acabo de tanquear mi carro con un ahorro de 40 soles… la gasolina está bajando”. Seguidamente, Mario Hart le respondió: “Que bueno ahora gástalos en el pollo, pan y demás alimentos que siguen sin bajar. Esto provocó que Wanka se "picara" y le enviara otro mensaje: “Marito, ya te oí. Tranquilo. Sigue cargando llantas, y dando vueltas a tuerquitas de Combate o Esto es Guerra. Consejo: Arma una oración completa sin incluir un insulto, please. No quiero creer que seas HUECO, vamos haz un esfuerzo, ¡tú puedes!”.

No obstante, la pelea no terminó ahí. Mario Hart no quiso quedarse sin devolverle la respuesta y tuiteó: “No me puedes oír no te he hablado. Me podrás leer porque te he escrito. Trato de hacer un esfuerzo, pero no puedo evitarlo. Sonso!”, refutó el ex combatiente.

Mario Hart feliz con el nacimiento de su hijo

Por otro lado, Mario Hart, se convirtió en padre por segunda vez la semana pasada. Su primer hijo varón con la modelo venezolana, Korina Rivadeneira, nació en buen estado de salud. La pareja contó que en esta oportunidad la cesárea fue dolorosa, pero que se encuentran felices por la llegada de “Marito”.

En redes sociales compartieron fotografías del nacimiento de su pequeño hijo.

