Marisol le responde a Giuliana Rengifo: “Yo no le he quitado el marido a nadie”

Las cosas siguen encrespadas el la cumbia peruana. Marisol estuvo presente en el programa de Magaly Medina para responderle a Giuliana Rengifo, quien en los últimos días indicó que la Faraona de la Cumbia la odiaba por haber estado con su mánager.

“Yo no estoy dolida. Engañada sí, fui engañada, todo el mundo lo sabe, pero de eso no me conoce la gente, yo no estoy yendo de canal en canal diciendo con quién he estado y con quien no”, acotó Marisol haciendo referencia a Rengifo.

Sin embargo, indicó que no tiene ningún problema con el jale de El gran show, ya que cuando inició un romance con César Aguilar ella ya está a separada.

“Nosotros seguíamos trabajando y hasta ahora estamos trabajando, si su relación no duró, yo no tengo la culpa. Ella dice que yo soy la culpable de su rompimiento, yo cómo voy a mandar en él, él es una persona felizmente casada ahora y soy amiga de su esposa”, dijo la cantante.

Por último, afirmó que ya estaba cansada que la mencionen. “Para mí no es problema, yo le he quitado el marido a nadie”, finalizó Marisol.