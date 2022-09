'Master Chef Celebrity México': Margarita se peleó con el Chef Pablo

Desde que Masterchef celebrity México fue lanzado no ha parado de ganar seguidores. El contenido, las pruebas, los platos y hasta las peleas han hecho que el programa gane cada día más audiencia. Ejemplo de esto fue la fuerte discusión que hubo en la edición de este último domingo entre Margarita y el chef Pablo.

Fuerte discusión en 'Masterchef Celebrity México'

En la emisión del programa número seis, la presentadora anunció que el reto del día era preparar una serie de platillo para el elenco de Venga la alegría. Y para ello, iban a ser separados en grupos de tres.

El problema comenzó cuando el encargado de supervisar el equipo de Margarita, el chef Pablo, comenzó a criticar algunas cosas del proceso de elaboración de las comidas. Es ahí cuando Margarita le preguntó sobre la inclusión de un alimento y el chef le dice “haz lo que quieras”.

Desde ese momento, la participante dio a notar su fastidio y rabia hacia él. “Cuando te digo haz lo que quieras es para que realmente hagas lo que quieras porque era lo que tenías que hacer con tu capitana. Si yo pudiera estar aquí cocinado, la cocina no estaría así. Ojalá pudiera estar más tiempo para estar aquí, siento mucho que te lo hayas tomado de una manera personal, pero no es así”, fueron las palabras de Pablo hacia la concursante.

Luego de eso, Margarita le respondió lo siguiente: “Perdóname. No me enojo con nada, pero yo fui la primera que te pregunté y tú no me dijiste nada”. La situación entre ellos se calmó y se amistaron con un breve abrazo.

¿Qué equipo ganó el reto de 'Masterchef Celebrity México'?

De hecho, esa pérdida de tiempo por parte del equipo rojo influyó mucho más adelante, ya que no pudieron terminar a tiempo. El equipo ganador fue el azul y los demás tuvieron que pasar por el proceso de salvación.