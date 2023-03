‘Masterchef Argentina 2023': así comenzó el reality de cocina conducido por Wanda Nara

El lunes 20 de marzo, Telefe estrenó MasterChef Argentina, el reality show que busca nuevos talentos culinarios. La presentadora es Wanda Nara y el jurado está conformado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

La bienvenida de Wanda Nara

El reality de Telefe inició con la presentación de Wanda Nara en un estudio nuevo y mejorado. “Bienvenidos a MasterChef. La cocina más famosa se prepara para abrir sus puertas, totalmente renovada y llena de sorpresas”, mencionó la conductora en la apertura.

La presentadora explicó que las etapas de las audiciones comenzarán con los candidatos preseleccionados. En total, son 53 participantes quienes tendrán que dar todo de si para convencer al estricto jurado, pues solo 24 cocineros pasarán a la fase de clasificación. Finalmente, los concursantes usarán sus mejores armas para quedar entre los 16 finalistas del reality.

“Cada uno trajo los ingredientes para hacer su mejor plato. Para hacerlo solo tendrán 50 minutos”, explicó la conductora. Los participantes elegidos podrán competir por 10 mil pesos y el ansiado trofeo Masterchef.

A continuación, te contamos los momentos más destacados del debut de Masterchef Argentina.

La primera clasificada de 'Masterchef Argentina"

En el debut de Masterchef Argentina, los aspirantes a ingresar al reality trabajaron frente a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

La primera elegida fue Natalia, mejor conocida como ‘Pepa’, quien se animó a hacer un plato de pakoras de chaucha. Durante la devolución, Betular elogió sus cualidades culinarias. "Natalia, el plato no me gustó... me encantó", expresó el jurado. La aspirante deleitó a los tres jueces y De Santis le entregó el delantal para que pasara a la siguiente etapa.

Nieta de Blanca Cotta intentó convencer al jurado

Otro momento importante de la noche, lo protagonizó María Alejandra, la nieta de Blanca Cotta. La candidata intentó convencer a los expertos con una ‘empanadota’. Además, compartió sus razones para ingresar en el reality. “Una razón es para que mi abuela tenga el reconocimiento que por ahí no tuvo cuando falleció (en 2019). Mi abuela era Blanca Cotta, igual yo no soy ella”, argumentó la concursante.

Por su parte, Germán Martitegui aclaró: “Tu abuela tiene un gran reconocimiento de toda la comunidad gastronómica y ha sido una gran cocinera argentina”. Pese a sus esfuerzos, el plato no fue suficiente para convencer a Betular y Donato, quienes le dieron un no.

Joven de 20 años conmueve al jurado

Finalmente, el momento que emocionó a más de uno fue cuando Antonio, un joven salteño de 20 años, compartió sus ganas de competir en Masterchef Argentina. “Cuando se abrieron las convocatorias, fue el día más feliz de mi vida, desde 2015 espero esta oportunidad”, le contó al jurado.

El aspirante preparó humita salada con vegetales salteados en salsa dulce, picante de miel, queso de cabra y ají cayena. Su plato y su entusiasmo logró convencer al jurado. Donato De Santis, al borde de las lágrimas, le dio su devolución: “Me pasó toda la vida por delante. Te veo a vos con tu edad, tu entusiasmo… todo llega, además está riquísimo. Habla de vos y de tu tierra. Es un sí”.

Damián Betular también le dio su aceptación y acotó: “Tienes pasión”. El encargado en darle el delantal fue Germán Martitegui. “Ahora, a lucharla”, dijo el chef, mientras Antonio se mostraba muy emocionado.