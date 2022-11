'MasterChef celebrity España': Xavier Deltell se convirtió en el nuevo expulsado

El reality de cocina Masterchef celebrity 7 cada vez se pone más difícil para los participantes, quienes buscan llegar a la gran final del programa. En su última emisión, los concursantes tuvieron que pasar algunos retos complicados que terminaron en la salida de Xavier Deltell, quien se convirtió en el noveno eliminado.

Los retos del programa 'Masterchef celebrity España'

El primer reto fue un poco complicado para algunos, ya que debían analizar una serie de emoticonos en forma de jeroglíficos para así poder saber cuál sería el platillo que iban a preparar. El participante ganador se llevaba el delantal dorado y David, Adrián, Patricia, Jokin y Luismi iban a ser los encargados de elegirlo. Luego de una cata a ciegas, determinaron que el plato de Patricia Conde fue el mejor.

El segundo reto fue en exteriores en donde las capitanas de los equipos fueron Patricia Conde y Lorena Castell. Lo curioso es que esta vez cada uno de ellos iba a escoger con quién quería trabajar. De esta manera, Patricia estuvo con Manu Baqueiro, Daniela Santiago y María Escoté, mientras que Lorena trabajó con Nico Abad, Xavier Deltell e Isabelle Junot. El equipo ganador fue el liderado por Conde.

Así, Lorena Castell, Nico Abad, Xavier Deltell e Isabelle Junot tuvieron que jugarse la expulsión. El duelo final fue entre Nico Abad y Xavier, quienes tuvieron que preparar ñoquis con salsa parmesana. El plato del actor fue el que menos agradó al jurado, por lo que fue el eliminado de la noche.

Xavier Deltell fue eliminado del reality

El participante se mostró bastante emocionado por esta noticia, pero, aun así, aprovechó para despedirse del programa: "Nunca voy a olvidar la experiencia. He llegado hasta aquí con mi nivel de cocina... Mi táctica era divertirme y me he quedado a las puertas de la final". Finalmente, se atrevió a decir quién era la persona favorita para llevarse el trofeo: "Mi favorita para ganar esta edición es Patricia Conde".

