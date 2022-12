‘Masterchef celebrity México’: Mauricio Mancera fue eliminado del reality

La última edición de Masterchef celebrity estuvo de infarto. Los participantes tuvieron que realizar complicados retos en donde tenían que demostrar su destreza en la cocina y lamentablemente, Mauricio Mancera, le dijo adiós al programa.

Mauricio Mancera es eliminado del reality

El reto de eliminación lo protagonizaron Mauricio Mancera, Alejandra Ávalos y Ricardo Peralta. La prueba consistió en que debían preparar platillos petit four, un término que se utiliza para referirse a postres de tamaño pequeño. Si esto ya era difícil, el jurado se encargó de hacerlo mucho más complicado, pues exigieron poner en práctica técnicas muy específicas como la espuma, el aire y la esferificación.

De esta manera, los tres concursantes dieron todo de sí para pasar. Con el correr de los minutos, se les presentaron complicaciones, pero, el más perjudicado fue Mauricio.

Si bien es cierto, su panqué de mango y su espuma de jamaica con azúcar tuvieron muy buena crítica por parte del jurado, no le alcanzó para alcanzar lo hecho por Alejandra y Ricardo quienes tuvieron mejores comentarios.

Mauricio Mancera se despidió del programa

Con esto, el jurado llegó a la conclusión que Mauricio era la persona quien tenía que ser eliminada. El participante no ocultó su tristeza y se despidió con unas palabras muy emotivas: “Yo le quiero agradecer a los chefs su generosidad para compartir, su conocimiento, la paciencia que nos tuvieron a todos, especialmente a mí”.

Finalmente, el conductor de televisión destacó el esfuerzo que tuvo durante estas semanas: “Definitivamente la suerte me ayudó, no lo voy a negar, pero también hubo mucho esfuerzo de mi parte y hay personas que eso no lo ven o no lo quieren ver porque están muy cómodos juzgando desde su posición privilegiada”.