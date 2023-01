‘Masterchef especial Navidad’: Cayetana Cuervo es la tercera eliminada del reality

El año comenzó con todo en RTVE que emitió la tercera parte de Masterchef especial Navidad. El reality gastronómico tuvo pruebas muy difíciles y con comensales muy exigentes en donde finalmente quien tuvo que ser eliminada fue Cayetana Cuervo.

Cayetana Cuervo cometió errores que le costaron caro a su equipo

Para la primera prueba, el equipo rojo se dividió con Cayetana Guillén Cuervo, Mario Vaquerizo y Anabel Alonso, mientras que el equipo azul lo integraron Carmina Barrios, Boris Izaguirre y Flo.

Desde un inicio, el equipo rojo tuvo serios problemas. Por ejemplo, Cayetana quemó el rabo del toro que era el ingrediente principal del platillo. "Hay que asumirlo. Cuando uno no lo hace bien, no lo hace bien", comentó Mario.

Debido a ello, el equipo rojo fue a la prueba de expulsión en donde Anabel tuvo la ventaja de repartir los platos. La humorista escogió el pavo, a Mario le dio la mariscada y para terminar la repartición a Cayetana le dio lo más difícil: el turrón.

Anabel aseguró que no se trató de una venganza: "No es que se lo quiera poner complicado, pero la considero, como ella a mí con la manzana golden, la más capacitada para sacarlo adelante. No soy rencorosa, es una teoría que ella me aplicó a mí y que yo entendí, y creo que ella lo va a entender también. No es la venganza de la manzana es seguir su argumento y teoría".

Cayetana es la tercera eliminada del reality

Cayetana asumió el reto de preparar el turrón. Con el pasar de los minutos tuvo algunas complicaciones que pudo solucionarlas a tiempo. Sin embargo, no logró convencer a los jueces quienes determinaron que sería la tercera eliminada del reality.

La participante terminó con lágrimas en los ojos, pero muy agradecida por la oportunidad que le dieron: "Mi autoexigencia me lleva a muchos sitios chulos, pero también me hace sufrir mucho. Soy intensa".

Hoy despedimos a Cayetana Guillén Cuervo de las cocinas de #MCNavidad. ¡Gracias por tu gran trabajo y entrega! ❤❤❤❤❤❤ https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/8u6oLON2uX — MasterChef (@MasterChef_es) January 2, 2023