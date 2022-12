‘Masterchef especial Navidad’: José Corbacho es el primer expulsado del reality

La producción de Masterchef quiso sorprender a su audiencia, y preparó un programa especial por estas fechas que se llamó MasterChef Navidad, en donde juntaron a distintos integrantes de ediciones anteriores para que compitan entre ellos y el día de ayer se supo quién fue el primer eliminado.

José Corbacho es el primer eliminado del reality

Se trata del José Corbacho, quien se le dificultó mucho la última prueba en donde cometió varios errores. Por esta razón se convirtió en el primer eliminado del reality, al cual todavía le restan cuatro programas más.

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso 2': lista oficial de los concursantes de la segunda edición

La primera prueba separó al equipo rojo y al equipo azul. El primero estuvo comandado por José Corbacho y tenían que replicar una ensalada. Para esta prueba iban a tener la ayuda de los juniors. Sin embargo, el concursante cometió el error de no conseguir la textura ideal de una de las cremas. Esto le jugó mucho en contra, por lo que los jueces decidieron que él sería el primer eliminado del reality. El participante agradeció este breve paso, pero que se va triste por la eliminación: “Me gusta ser el primero en todo”, expresó.

¿Quién fue la segunda eliminada de ‘MasterChef naivdeño’?

Luego de que se conociera al primer eliminado que llegó el turno de otro reto. Al igual que su compañero, Bibiana Fernádez también ha cometido un error muy simple, que le costó su permanencia en el reality.

Lee también: ¿Quién es Mar López, la nueva concursante de 'Pesadilla en el paraíso 2'?

Y es que, no se había dado cuenta de su error hasta que los mismos jueces se lo dijeron, pues no retiró el molde de silicona de la base de un tronco de chocolate. La artista trató de excusarse: "Yo siempre he estado a favor de la silicona. Desde hace años, la silicona y yo hemos sido compañeras de viaje. Era muy tarde para renunciar". Sin embargo, los jueces consideraron que no podía seguir en el reality.