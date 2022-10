Mattel lanza muñeca inspirada en Tina Turner

Para el deleite de todos sus seguidores, la compañía Matell lanzará una Barbie inspirada en la famosa cantante Tina Turner.

Este increíble homenaje se da en conmemoración al 40 aniversario de la exitosa canción “What Love Got To Do With It”, por eso, la singular muñeca usará un vestido negro, una chaqueta y, sin lugar a duda, lucirá su característico peinado, tal como aparece en el recordado videoclip.

"Me siento honrada de dar la bienvenida a mi Barbie al grupo de mujeres pioneras ya representadas y de introducir a más niños en mi viaje", afirmó Turner a través de un comunicado.

Cabe señalar, que la artista se une al grupo de estrellas musicales que forman parte de la serie Barbie Signature Music de la marca.