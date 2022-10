Mauro Icardi sobre Wanda Nara: “Es el hazmerreír del mundo entero”

Mauro Icardi vuelve a protagonizar titulares luego de las fuertes declaraciones que dio durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. El futbolista decidió hablar sobre los rumores de su separación con Wanda Nara y lanzó fuertes comentarios hacia ella.

El delantero del Galatasaray respondió las preguntas de sus seguidores y siguió insistiendo en que aún no se encuentra divorciado, aunque recalcó que ya no defenderá más el comportamiento de su esposa.

Mauro Icardi y sus duras palabras contra Wanda Nara

El jugador argentino refirió que se han dicho muchas mentiras sobre su relación y recalcó que no está loco para compartir fotografías de su familia en redes sociales.

“No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira. Hace nueve años que estamos juntos, nunca nos separamos (…) No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira. Estuvimos todo un año juntos (...). No estoy loco ni soy un enfermo por subir una foto con la madre de mis hijas”, indicó.

Mauro Icardi también habló sobre su escándalo de infidelidad el año pasado con la China Suárez. No obstante, alegó que solo Wanda Nara sabía la verdad y no iba a entrar en detalles.

“Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado. No voy a aclarar (…)Hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero. Pasaron cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos e intentaremos solucionarlo para bien o para mal”, contó.

Asimismo, reveló que sí ha podido ver a su esposa en Buenos Aires y pasó un fin de semana con ella, pero que ya está cansado de su actitud.

“La conozco más que nadie, sé qué clase de persona es, qué clase de persona fue siempre y siempre la defendí. Pero estamos en un punto en el cual creo que ya no tiene defensa. Hoy en día es el hazmerreír del mundo entero”, declaró.

Mauro Icardi cree que Wanda Nara se está vengando con L-Gante

El argentino también se pronunció sobre el supuesto romance de Wanda Nara con L-Gante, luego que fueran fotografiados en un restaurante. Alegó que todo era parte de la campaña publicitaria que estaban haciendo.

“Había otras formas de publicidad, creo que no es la adecuada para lo que es ella, su marca, su nombre, para lo que creamos y tuvimos durante nueve años, diez. No estoy de acuerdo y se lo digo diariamente, pero será un modo de venganza. No sé cómo llamarlo”, puntualizó.