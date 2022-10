Mayra Couto reaparece con nueva imagen y causa asombro entre internautas

Mayra Couto, conocida popularmente por su papel de Grace en la serie peruana ‘Al fondo hay sitio’, se hizo tendencia en las redes sociales y no por su excelente trayectoria artística, sino, a raíz de la difusión de una fotografía en donde aparece súper irreconocible.

Este tema, generó gran controversia entre los internautas, pues muchos de ellos aludieron que la joven actriz ha cambiado drásticamente en su apariencia.

Cabe recalcar, que la imagen fue difundida a través del usuario @Imperium_Perú en Twitter, razón por la cual, distintos seguidores no dudaron en criticarla dejando infinidades de comentarios.

“Ahora sí, ella es la munda”, “Como ha subido de peso”, “Su cuerpa, su munda”, fueron algunos de mensajes que se pueden apreciar en la red social.

Es preciso mencionar, que el año pasado la también activista feminista señaló que se encuentra muy feliz con su físico.

“Muchas veces me han dicho “has bajado de peso, qué bien se te ve” y la causa de esa pérdida de peso puede haber sido por motivos muy tristes… Hoy me siento feliz de lograr las metas que me he propuesto, con buena salud mental y física y varios kilos demás. Gorda y sana > flaca y enferma/triste”, acotó Couto.