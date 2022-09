'Me acuerdo' de Vico C, una de las mejores canciones del género urbano

La década de los 90 estuvo marcada por grandes artistas y canciones que hasta la fecha siguen siendo emblema. Sin embargo, también fueron los inicios del género urbano como el rap y reguetón. Uno de los cantantes inolvidables fue Luis Armando Lozada Cruz más conocido como Vico C y su famosa canción ‘Me acuerdo’.

El estilo melancólico de la canción perteneciente al álbum ‘Encuentro’ hizo que se posicionara durante mucho tiempo ya que tenía un final impactante. Hoy en día es considerada como uno de los mejores temas de este género.

La historia de ‘Me acuerdo’

La letra trata de un hombre que le habla a su mujer aparentemente dormida. Al inicio recuerda todos los momentos felices que pasaron, pero después le pide perdón por no haberla sabido valorar. Todos lo culpan y es que ella está muerta.

Vico C señaló que la letra describe a un sujeto que va al funeral de su amada. Durante su relación él la engañó muchas veces y ella sumida por la pena termina quitándose la vida, situación que al parecer ya le había advertido.

“Yo no creí en tus palabras te ignoré como a un perro. Y mírate ahora mañana es tu entierro. Metida en esa caja sin poderte mover. Todos te lloran y me culpan sin poder comprender. Que fue un error no tenía los ojos bien abiertos. Mi amor perdóname, aunque hayas muerto”, señala el final de la estrofa.

La inspiración de Vico C

Durante una entrevista a la BBC, Vico C señaló que la canción ‘Me acuerdo’ salió de su imaginación, al ponerse en la situación que le estaba hablando a una chica.

“Yo estaba imaginando que le estaba hablando a una muchacha, buscando hacer algo diferente. No me inspiré en ninguna historia real. En ese tiempo, no tenía ni 20 años de edad, y en esa etapa yo no estaba pensando en hacer música como la que hice luego, en el camino. Allí estaba haciendo música para impresionar, en ese tiempo todavía hacía canciones al azar. Ahora, en todas las canciones, aunque sean jocosas, siempre tengo mucho cuidado de cuáles van a ser los resultados”, señaló.