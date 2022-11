Melissa Klug afirma no haber pagado viaje a Tailandia : “Todo fue un regalo de Jesús”

La influencer Melissa Klug reveló que su viaje a Tailandia ha sido un regalo de su novio el futbolista Jesús Barco por sus dos años de relación sentimental.

“Esto fue un regalo que me hizo Jesús por los dos años que cumplimos, eso fue en setiembre, él ya tenía los pasajes comprados y todo. Yo no he gastado ni un sol, todo fue un regalo de Jesús... Se puede ahorrar”, afirmó Klug.

Pero no solo eso, la popular “Blanca de Chucuito” aseveró que es un sueño cumplido, pues siempre anhelo visitar el mencionado lugar.

“Cuando cumplimos dos años me dijo, ya tengo todo planificado. Yo siempre he deseado venir acá. Es más, siempre les pedía a mis hijas: ‘Cuando trabajen me regalan un pasaje para irme, no importan yo sola, a Tailandia’. Cuando cumplimos dos años, él me dijo: ‘tus sueños se van a cumplir, así que nos vamos a Tailandia’”, acotó.

Esta información la dio a conocer a través de las cámaras del programa ‘América Hoy’ en un enlace vía internet, en donde también se animó a confesar detalles privados relacionados a su estadía en las tierras

