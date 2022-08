Melissa Klug le responde a tiktoker: “Todas mis cosas las he comprado en Francia”

El tiktoker George Rubín ha revolucionado la farándula peruana. Luego de decir que Samahara Lobatón tenía zapatilla ‘fake’, lanzó su artillería contra Melissa Klug.

En una entrevista para Magaly Medina, el crítico mencionó que la popular ‘Blanca de Chucuito’ tenía una colección de zapatillas y carteras falsas. “Esas zapatillas no existen. La cartera que tiene, Louis Vuitton y Suprime, solo hicieron una colaboración para hombres. No existe bolso para mujeres. Es totalmente bamba y una copia bien descarada”, aseguró el bloggero.

La respuesta de Melissa Klug

Ante esto, Melissa Klug salió con todo. En una entrevista para ‘Trome’, aseguró que Rubín no tiene conocimiento de la moda y que todas sus cosas las ha comprado en Francia.

“La misma prensa, en infinidad de veces ha resaltado mis gustos por las marcas europeas, sobre todo porque he comprado casi todas mis cosas en tiendas de Francia y consta en mis historias destacadas (…) Creo que este ‘bloguero’ no conoce. No es mi culpa que solo conozca las prendas por fotos y no esté actualizado sobre la tendencia europea”, indicó Klug.

En tanto, lo invitó a su casa para que pueda ver su ropa y sé de cuenta que todo lo que tiene es original. “Con gusto puedo invitarlo a mi ‘walking closet’ y enseñarle las tendencias europeas cuando quiera”, precisó.