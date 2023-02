Melissa Paredes confiesa no viajar al extranjero: “Anthony es casero como yo”

A través de sus redes sociales, la conductora Melissa Paredes reveló por qué ya no viaja al extranjero, como lo hacía en la época que estaba con el futbolista Rodrigo “Gato” Cuba.

Asimismo, señaló que ha decidido no salir del país, pues desde que intercala los días con el jugador para ver a su hija, sus planes vacaciones se han postergado.

“No lo hacemos por la personita que yo amo con todo mi ser, me encantaría, pero no me imagino un viaje, irme y no llevarla. De hecho, Anthony entiende y sabe que, así como que no voy a fiestas, no salgo, no tengo vida nocturna porque la verdad”, comentó.

Pero no solo eso, la actriz también aseveró que su pareja el bailarín Anthony Aranda ama estar en su casa, razón por la cual comprende la situación.

“Felizmente, tú también eres bien casero como yo, pero, así como entiende eso, también entiende que no puedo viajar por ese motivo. Todavía no tengo el valor de tomar esa decisión, quizás en algún momento se dé o quizás no”, dijo.

Dichas declaraciones, se dieron a conocer por medio de las historias de Instagram y es que una de sus seguidoras se animó a preguntarle sobre su ausencia en el extranjero.

Ante la contundente pregunta, la modelo no dudó en responderle en compañía de su pareja.

Anthony Aranda afirma tener planes de viajes

Cabe recalcar, que Anthony Aranda se animó a hablar sobre el tema y señaló que no se molesta ni fastidia, ya que entiende la problemática.

“Lo hemos propuesto varias veces, pero hay que entender la situación y si no se puede por ahora, no importa, lo podemos pasar lindo aquí, allá y donde sea”, acotó.

