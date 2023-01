Melissa Paredes ‘parcha’ a Metiche por preguntar cuándo nace la hija de Rodrigo Cuba y Ale Venturo

Melissa Paredes no quiso responder las preguntas personales de su compañero Metiche. En una nueva edición de Préndete, los conductores hablaron sobre Ale Venturo y Rodrigo Cuba, quienes están esperando un bebé.



Melissa Paredes ‘cuadró’ a Metiche

Al ser consultada sobre cuándo nacería la hija de su ex el Gato Cuba, Melissa Paredes respondió fuerte y claro: “¡Y a ti que te importa cuando da a luz ella!, déjala”.

Asimismo, le pidieron que la invitara al programa lo que ella respondió: “Puede ser, pero con ustedes acá no creo que quiera venir, será para que la destruyan”, contestó la actriz.

Paredes aseguró que se llevaba bien con la nueva pareja de su exesposo y confesó que ambas se siguen en redes sociales. Sin embargo, aclaró que no seguía a Rodrigo.

“Por qué no seguirla si es la actual del papá de tus hijos, no tiene nada de malo. Yo si la sigo a Ale y Ale me sigue, no tiene nada de malo. Pero a Rodrigo no lo sigo”, respondió.

Melissa Paredes le dará un regalo al bebé de Ale y Rodrigo Cuba

Asimismo, los conductores de Préndete le preguntaron a Melissa si había pensado darle un regalo a la hermana de su hija.

“¿Verdad, no? Buena idea, un detallito nunca está mal. Hay unas cositas que hacen tejiditas bien bonitas (...) Eso ya no se usa (zapatitos), es antiguo, pero por qué no se lo haría”, respondió tranquilamente.

Cabe recalcar, que la modelo volvió asegurar que entre ella y Ale Venturo no existen problemas. “Siempre intenta hacer allí la mecha entre mujeres, yo no me peleo con mujeres. Muchos quieren hacer como el conflicto, tontería y media que se inventan”, acotó.