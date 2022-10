Melissa Paredes perdona a Rodrigo Cuba: “No puedo vivir con rencor, no me nace”

Melissa Paredes recordó, a través de las cámaras del reality de baile ‘El Gran Show’, no solo su polémica separación con el futbolista Rodrigo Cuba, sino, además, el tenso momento que vivió al ser separada de su hija Mia, razón por la cual aseveró que ha dedicido perdonar.



“Yo como lo digo, lo que yo digo es de todo corazón y es sincero, es lo que siento, es como lo estoy llevando ahora, no por algo en sí sino porque me sale del corazón y toca ya pues, nos han samaqueado tan duro y que todos hemos aprendido y si ya no aprendes, olvídate, ya está fregado”, afirmó Paredes.

Pero no solo eso, la modelo recalcó que le desea absolutamente todo lo mejor tanto a su expareja como a su nueva familia junto a Ale Venturo.



“A veces es más fácil pedir perdón y es más difícil perdonar, me ha pasado, creo que es bonito ambas cosas, yo creo que la gracia es que te tiene que nacer de ti. Como dije, no puedo vivir con rencor, no soy así, no me nace”, señaló la protagonista de la recordada serie ‘Ojitos Hechiceros’ para ‘América Espectáculos’.

De igual manera, Paredes habló sobre su estado emocional tras la controversial situación de la que fue participe.

“Nunca en la vida había sentido lo que es el dolor. Me tocó vivirlo en carne propia, no se lo deseo a nadie, fue lo peor que me ha pasado en toda mi vida y creo que todos aprendimos…Aquí no hubo quien se equivocó, una persona dos o tres, todos nos equivocamos y estamos haciendo lo mejor para volver a empezar. Eso incluye terapias, trabajo y agarrarse fuerte y decir que vamos para adelante y que vamos a ser padres toda la vida”, acotó.