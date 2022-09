Melissa Paredes tras no ser invitada a boda de Ethel Pozo: "No estoy para fiestas"

Ethel Pozo y Julián Alexander protagonizaron este sábado ‘la boda del año’. La pareja se dio el sí en el altar tras más de un año de relación.

En la ceremonia estuvieron presentes todas las amistades de la presentadora de televisión, entre ellos sus compañeros de ‘América hoy’: Christian Domínguez, Janet Barboza y Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’.

La gran ausente fue Melissa Paredes, quien también tuvo un pase por el programa de América TV y fue una amiga cercana de la hija de Gisela Valcárcel.

Al ser consultada por Trome sobre su ausencia, la modelo señaló no estar pensando en celebraciones tras el difícil momento que viene atravesando con su hija. Como se recuerda, Paredes está alejada de su pequeña debido a los problemas legales que enfrenta con el padre de la menor, Rodrigo Cuba.

“No, la verdad es que no estoy para fiestas y es por toda la situación (que vive) cómo te imaginarás, pero le deseo siempre lo mejor a Ethel y a Julián, que sean muy felices y no hagan caso a gente envidiosa que no les gusta ver felices a los demás”, declaró la actriz.

Melissa Paredes y Ethel Pozo: ¿por qué se distanciaron?

Melissa Paredes y Ethel Pozo eran conductoras de ‘América hoy’ y, en las pantallas, reflejaban que mantenían una amistad. Es más, la modelo iba a ser la madrina de bodas de Pozo. Sin embargo, tras ser ampayada con el bailarín Anthony Aranda, la modelo negó en las pantallas tener un vínculo cercano con la hija de Gisela Valcárcel.

Tras sus declaraciones y el escándalo que generó su ampay, la protagonista de ‘Dos hermanas’ fue separada del programa matutino. Por lo que, no sorprende que no haya sido invitada al compromiso.