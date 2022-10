Melissa Paredes: "Vivía en una jaula de oro, pero no era feliz"

Este sábado 1 de octubre arrancó El gran show, el nuevo formato de reality de Gisella Valcárcel luego del fracaso de La gran estrella.

Entre las principales figuras que se presentaron están Giuliana Rengifo, Robotín, Dalia Durán, Samahara Lobatón y Melissa Paredes. De hecho, esta última habló sobre su relación con expareja Rodrigo Cuba y los duros momentos que tuvo que pasar con su hija.

Al ser consultada sobre su situación actual, dijo que ha sido un año complicado, pero el tiempo pone todo en su lugar.

“Un gran aprendizaje, con todo lo que me ha pasado en este año. De los errores uno aprende y tiene que levantarse cuando se cae. Yo creo que sola puedo volver a levantarme y te doy las gracias Gisela (...) Yo creo que el tiempo pone todo en su lugar, el tiempo acomoda. Todo Dios es magnífico. Al final todo se aclara. Es todo lo que puedo decir”, indicó en un primer momento la actriz.

Sin embargo, Gisela Valcárcel siguió preguntando, esta vez por su relación con Anthony Aranda. “¿Por qué continuaste con él a pesar de todo lo que te estaba sucediendo en ese momento? En este país no se perdona a la mujer infiel y al hombre sí”, indicó la popular Señito, a lo que Melissa Paredes indicó: "De qué me sirve vivir en una jaula de oro si no puedo vivir feliz”.

Melissa Paredes llora al recordar duros momentos

Momentos después, la exconductora de televisión se quebró en vivo tras recodar los duros momentos que vivió tras su separación que la llevaron a alejarse de su hija.

“No había conocido el dolor, nunca lo había conocido. El dolor, es la primera vez en mi vida que lo conozco realmente. No podía ni comer, pero allí estaba mi madre y mi novio apoyándome. Hay muchas cosas que nadie ve y yo no muestro. Me bajé de peso y luego subí mucho. Hice terapias sicológicas, que han ayudado muchísimo”, señaló al respecto.