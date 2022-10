Melissa Paredes y Ale Venturo pasean juntas en centro comercial con sus hijas [VIDEO]

Lo que leerás a continuación no tiene paragón en la farándula nacional. Este domingo, Melissa Paredes y Ale Ventura, exesposa y actual pareja de Rodrigo Cuba, fueron captadas paseando juntas y con sus hijas en un reconocido centro comercial.

Samu, periodista a cargo de Instarándula, fue el encargado de publicar las imágenes de ambas las cuales han generado un terremoto en las redes sociales.

“Claro que es lo mejor llevar la fiesta en paz, pero igual no deja de sorprendernos que decidan hacer reunión familiar en pleno Jockey y a vista de todo mundo (...) ¿Se imaginan todos juntitos ahí? Ahora entiendo las confianzas de Melissa diciéndole “Ale”, ya le hablaba así porque se la cruzó un ratito. Sí creo que es Meli, además sostiene la mochila que tenía el Gato Cuba, la paradita, el look, sí, sí. Según la ratuja, estaban paseando libremente y no solo se juntaron un ratito”, indicó el popular Samu.

Melissa Paredes no se quiso pronunciar sobre el ampay de Rodrigo Cuba

El sábado, previo a su presentación en El gran show, Tilsa Lozano le preguntó sobre las imágenes donde se le ve al gato bailando con una mujer en Piura. Melissa Paredes fue clara al decir que no iba a opinar sobre ello por respeto a Ale Venturo.

“Yo me he dado cuenta esta semana que pasa en nuestro país y el machismo es abismal. Qué bestia, es increíble. Deberíamos cambiar eso y por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más, no voy a decir nada más”, expresó Melissa Paredes.