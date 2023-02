Melissa Peschiera habla de su debut en ‘Al fondo hay sitio’: “Vamos a ver si soy la partidora o no”

Melissa Peschiera sorprendió a los espectadores al debutar como actriz en la nueva temporada de Al fondo hay sitio. La conocida periodista interpreta a Clara, conocida como ‘la reina de corazones’.

Melissa Peschiera habla sobre su participación en ‘Al fondo hay sitio’

La periodista se mostró muy feliz de poder mostrar su faceta como actriz en Al Fondo Hay Sitio. Asimismo, resaltó el privilegio de poder compartir pantalla con actores reconocidos.

“Era lo que tenía desde hace muchos años, que quería ver, que quería explorar una faceta que quería experimentar y bueno acá estamos, se me abrió esta oportunidad que me parece magnífica, además la calidad de los actores con los que puedo trabajar, de verdad que es un privilegio, así que feliz de hacerlo (…) Trabajar con actores de la talla de ellos, con toda la trayectoria que tienen, es además de un placer, es un privilegio, porque los ves, aprendes, entiendes la lógica del actor, es muy retador también pero muy enriquecedor”, declaró para América Espectáculos.

Un personaje diferente

Asimismo, Melissa Peschiera señaló que su personalidad era totalmente opuesta al de Clara, su personaje. Tras sus primeras escenas, los televidentes quedaron encantados de ver a una potencial rival de Charito.

“Es todo lo que yo no soy, y sí super retador, yo soy re tímida, así nomás no entro, pero sí claro, vamos a ver si soy la partidora o no, a ver qué pasa”, respondió.